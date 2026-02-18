FC Inter 1908
fcinter1908 news infortuni Bodo-Inter, Alciato: “Lautaro, dolore al cambio: dopo le cure i medici gli hanno consigliato di…”

Il capitano dell'Inter è infatti stato sostituito da Cristian Chivu nel secondo tempo della gara contro il Bodo/Glimt dopo essersi toccato più volte il polpaccio
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Occhio alle condizioni di Lautaro Martinez in casa Inter: il capitano nerazzurro è infatti stato sostituito da Cristian Chivu nel secondo tempo della gara contro il Bodo/Glimt dopo essersi toccato più volte il polpaccio.

Bodo-Inter, Alciato: “Lautaro, dolore al cambio: dopo le cure i medici gli hanno consigliato di…”- immagine 2
Getty Images

E come spiega Alessandro Alciato, nel tornare in panchina l'argentino sentiva ancora dolore. Dopo averlo curato, lo staff medico gli ha consigliato di recarsi negli spogliatoi per capire di più sull'entità dell'infortunio.

