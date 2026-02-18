FC Inter 1908
fcinter1908 news infortuni Napoli, Conte perde Rrahmani per almeno due mesi

Napoli, Conte perde Rrahmani per almeno due mesi

Napoli, Conte perde Rrahmani per almeno due mesi - immagine 1
Altro infortunio per la squadra azzurra: lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra per il difensore
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Per Conte e il suo Napoli è stata una stagione piena zeppa di infortuni che hanno falcidiato la rosa e hanno messo in grande difficoltà l'allenatore della squadra campione d'Italia. L'ultimo in ordine di tempo è l'infortunio di Amir Rrahmani nella gara contro la Roma. Il giocatore si è fatto male mentre rincorreva Wesley e in quella stessa azione, in pratica inciampando nel giocatore avversario aveva fatto fallo e l'arbitro aveva assegnato rigore allas squadra giallorossa.

In un comunicato la società partenopea ha spiegato qual è la diagnosi: lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

Napoli, Conte perde Rrahmani per almeno due mesi- immagine 2
Getty Images

Per il centrale del Napoli si tratta di un infortunio che lo terrà fermo circa due mesi, due mesi e mezzo. Si tratta di un infortunio un po' simile a quello di De Bruyne che però è rimasto fermo molto più a lungo. Il calciatore di origine kosovara aveva già avuto problemi in questa stagione e aveva saltato 13 gare.

Nella gara contro la Roma era stato costretto al cambio anche Spinazzola ma le sue condizioni non destano preoccupazioni, ma verrà rivalutato in vista della partita contro l'Atalanta. Nella quale ci sarà da capire se ci sarà Mctominay con lo scozzese che ha già saltato la partita di Coppa Italia col Como e la gara contro i giallorossi.

(Fonte: Libero)

