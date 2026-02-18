Napoli, Conte perde Rrahmani per almeno due mesi

Per Conte e il suo Napoli è stata una stagione piena zeppa di infortuni che hanno falcidiato la rosa e hanno messo in grande difficoltà l'allenatore della squadra campione d'Italia. L'ultimo in ordine di tempo è l'infortunio di Amir Rrahmani nella gara contro la Roma. Il giocatore si è fatto male mentre rincorreva Wesley e in quella stessa azione, in pratica inciampando nel giocatore avversario aveva fatto fallo e l'arbitro aveva assegnato rigore allas squadra giallorossa.