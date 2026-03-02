Ange-Yoan Bonny si è accasciato sul finire di Inter-Genoa, ma il suo stop non preoccupa alla Pinetina.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni FCIN1908 / Inter, Bonny vede il derby: quando è previsto il suo rientro in gruppo
news
FCIN1908 / Inter, Bonny vede il derby: quando è previsto il suo rientro in gruppo
Ange-Yoan Bonny si è accasciato sul finire di Inter-Genoa, ma il suo stop non preoccupa alla Pinetina: quando può rientrare
Come appreso da FCIN1908.it, l'attaccante ha una contrattura al polpaccio che, però, non preoccupa: anche in queste ore è stato rivisto dallo staff medico ad Appiano e si è deciso come gestirlo in questi giorni.
Salterà il Como domani in Coppa Italia, ma il rientro in gruppo può avvenire già tra mercoledì e giovedì. Bonny dunque 'vede' il derby di domenica: è pronto a tornare a disposizione di Chivu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA