FCIN1908 / Inter, Bonny vede il derby: quando è previsto il suo rientro in gruppo

Ange-Yoan Bonny si è accasciato sul finire di Inter-Genoa, ma il suo stop non preoccupa alla Pinetina: quando può rientrare
Alessandro Cosattini Redattore 

Ange-Yoan Bonny si è accasciato sul finire di Inter-Genoa, ma il suo stop non preoccupa alla Pinetina.

Come appreso da FCIN1908.it, l'attaccante ha una contrattura al polpaccio che, però, non preoccupa: anche in queste ore è stato rivisto dallo staff medico ad Appiano e si è deciso come gestirlo in questi giorni.

Salterà il Como domani in Coppa Italia, ma il rientro in gruppo può avvenire già tra mercoledì e giovedì. Bonny dunque 'vede' il derby di domenica: è pronto a tornare a disposizione di Chivu.

