Inter, gli aggiornamenti su Bonny: “Oggi consulto decisivo. Assente a Como, per il derby…”

Perso Lautaro nella gara d'andata col Bodo, Chivu è preoccupato per lo stop di Bonny costretto a uscire negli ultimi minuti contro il Genoa
Perso Lautaro nella gara d'andata col Bodo, Chivu è preoccupato per lo stop di Bonny costretto a uscire negli ultimi minuti contro il Genoa. Queste le ultime sulle condizioni dell'attaccante.

"Ange-Yoan Bonny si è accasciato sul finire di Inter-Genoa e sulle sue condizioni di salute Cristian Chivu era sbottato nel turbolento dopo-partita: «Mi hanno detto che non ha niente di che ma non mi fido più...». In effetti, il francese ha una contrattura al polpaccio che, però, non preoccupa: ieri è stato rivisto dallo staff medico ad Appiano, ma il consulto decisivo sarà oggi. Di ritorno nel centro sportivo, si deciderà se fargli fare o meno degli esami. Di certo, non partirà per Como, ma ci sono buone possibilità che ci sia per il derby", scrive La Gazzetta dello Sport.

