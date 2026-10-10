Il Club Brugge ha vinto agevolmente 4-1 in trasferta contro il RAAL La Louvière. Ma per la squadra belga c'è da registrare l'infortunio muscolare che ha costretto Carlos Forbs a lasciare il campo. L'allenatore Ivan Leko ha fornito un aggiornamento sulle condizioni dell'esterno portoghese.

Getty Images

"Secondo le prime informazioni, Carlos ha riportato un infortunio muscolare, anche se non so ancora quanto sia grave. Spero solo che non sia troppo serio. Se dovessimo fare a meno di Forbs contro l'Inter, con la sua velocità e la sua abilità nell'uno contro uno, dovremmo cambiare completamente il nostro piano. Questo cambierebbe le posizioni di quattro o cinque giocatori. C'è solo un giocatore con il profilo di Forbs nella nostra rosa. Semplicemente non possiamo sostituirlo immediatamente", ha dichiarato l'allenatore dopo la partita.

Getty Images

Leko ha poi criticato duramente la UEFA. "Questo è ciò che succede dopo una pausa così lunga per le nazionali. I giocatori devono adattarsi agli stili di gioco e agli allenatori. Forbs è stato tra i nostri migliori giocatori sin dai play-off della scorsa stagione, quindi spero che ritrovi la forma. Ma dovremo aspettare e vedere". L'Inter affronterà il Bruges martedì a San Siro.