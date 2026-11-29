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La scena più importante

Inter-Genoa 4-0: Sucic show da regista! Il voto a Curtis Jones. Diouf e Provedel rilanciano

Come recita il motto di una notissima pubblicità, ci sono cose che non si possono comprare. Nello specifico dell’Inter, sono caratteristiche che risiedono nel DNA dei giocatori. Uno in particolare, capitan Lautaro, ha dimostrato ieri sera ancora una volta perché quella fascia sul braccio gli calza a pennello. Il gol più importante della serata l’argentino l’ha segnato davanti ai microfoni e non è la prima volta che accade. Dopo il poker rifilato al Genoa avrebbe potuto godersi l’exploit, sottolineare i meriti dei Campioni d’Italia e tornare comodamente a casa. Ha scelto invece di lanciare un segnale, che non è di critica, ma di stimolo profondo nei confronti dello spogliatoio. Se l’Inter è arrivata in vetta e ha primeggiato in questi anni è proprio perché non si è data alibi e ha sempre provato a spingere col piede sull’acceleratore.

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La personalità e il carattere del Toro lo hanno portato a raccomandare ai compagni di non abbassare la guardia, senza risparmiare anche una sana dose di autocritica legata all’infortunio e ai tempi dilatati dalla testardaggine di voler giocare sul fastidio come era accaduto nella gara col Bruges.

“L'Inter più forte di questi 7 anni? Non mi piace fare questo discorso. Bisogna sempre dimostrarlo, dimostrarlo già in allenamento e poi fare tutto quello che si prepara in partita. Questa è la mia risposta al pensiero di tutti e anche al pensiero dei compagni, che dicono che siamo forti e siamo forti ma bisogna dimostrarlo sempre in campo ogni giorno. Questa è la mia risposta".

Parole da scolpire nello spogliatoio. E’ l’unica vera ricetta per non ripetere più certi errori dal punto di vista mentale. E, senza davvero nulla togliere ai compagni che tanto danno alla squadra, Lautaro a oggi nell’Inter è l’unico a riuscire a veicolare messaggi di questo tipo. Lo ha fatto ancor più giustamente dopo un 4-0 in casa, ma non sorprende. Non è la prima volta.

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