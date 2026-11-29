Cosa rimane del poker rifilato dai nerazzurri di Cristian Chivu al Genoa: un segnale più incoraggiante di tutti dopo la gara
Inter-Genoa 4-0: Sucic show da regista! Il voto a Curtis Jones. Diouf e Provedel rilanciano
La scena più importante
Inter-Genoa 4-0: Sucic show da regista! Il voto a Curtis Jones. Diouf e Provedel rilanciano
La personalità e il carattere del Toro lo hanno portato a raccomandare ai compagni di non abbassare la guardia, senza risparmiare anche una sana dose di autocritica legata all’infortunio e ai tempi dilatati dalla testardaggine di voler giocare sul fastidio come era accaduto nella gara col Bruges.
“L'Inter più forte di questi 7 anni? Non mi piace fare questo discorso. Bisogna sempre dimostrarlo, dimostrarlo già in allenamento e poi fare tutto quello che si prepara in partita. Questa è la mia risposta al pensiero di tutti e anche al pensiero dei compagni, che dicono che siamo forti e siamo forti ma bisogna dimostrarlo sempre in campo ogni giorno. Questa è la mia risposta".
Parole da scolpire nello spogliatoio. E’ l’unica vera ricetta per non ripetere più certi errori dal punto di vista mentale. E, senza davvero nulla togliere ai compagni che tanto danno alla squadra, Lautaro a oggi nell’Inter è l’unico a riuscire a veicolare messaggi di questo tipo. Lo ha fatto ancor più giustamente dopo un 4-0 in casa, ma non sorprende. Non è la prima volta.
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