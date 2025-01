"La situazione di Frattesi resta apertissima, sarà una questione last minute, dopo gli impegni di Champions. Il centrocampista ieri ha svolto esami che hanno escluso lesioni muscolari: solo affaticamento, convocazione per domenica da valutare. Migliora Calhanoglu che può tornare già con il Lecce. Per la prossima stagione, in quel ruolo, il club ha sondato il terreno con il bosniaco della Dinamo Zagabria Petar Susic, classe 2003", scrive La Gazzetta dello Sport.