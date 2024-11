Anche il Corriere della Sera oggi aggiorna sulle condizioni di Hakan Calhanoglu dopo lo stop in nazionale. Per il momento, il regista dell’Inter resta in ritiro con la Turchia.

“Notizie confortanti per l’Inter da Hakan Calhanoglu, che nella sfida contro il Galles era stato costretto a chiedere il cambio a metà gara per un fastidio alla coscia sinistra, la stessa che gli aveva dato problemi lo scorso 20 ottobre nella partita contro la Roma e che gli aveva fatto saltare le sfide contro Young Boys in Champions League, Juventus ed Empoli in campionato per un’elongazione all’adduttore.