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Calhanoglu si prepara al Mondiale: a parte ma il recupero procede

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Stando a quanto scrivono i media turchi, il centrocampista nerazzurro sta svolgendo al meglio il programma di recupero in vista del Mondiale
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Hakan Calhanoglu ha lasciato prima Milano per raggiungere il ritiro della Nazionale turca e preparare al meglio il Mondiale. Un infortunio lo ha messo ko dopo la semifinale di Coppa Italia contro il Como e non è riuscito a recuperare in tempo per il finale di stagione dell'Inter che ha comunque vinto il trofeo in finale con la Lazio oltre alla Coppa Scudetto.

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Il giocatore turco sta ora cercando di recuperare al meglio in vista del Mondiale che si gioca in States, Canada e Messico. La Turchia fa parte del gruppo D e giocherà contro Paraguay, States e Australia nella partita d'esordio del 14 giugno.

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Getty Images

L'interista cercherà di recuperare in maniera che non ci siano ricadute come è successo nei mesi scorsi. I media turchi segnalano che il calciatore nerazzurro si sta allenando ancora a parte, ma ha ripreso a svolgere leggeri esercizi di corsa nell'ultimo allenamento e che il ritorno in campo del centrocampista, capitano della sua Nazionale, sta procedendo come previsto.

(Fonte: ilkses.com.tr)

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