Hakan Calhanoglu ha lasciato prima Milano per raggiungere il ritiro della Nazionale turca e preparare al meglio il Mondiale. Un infortunio lo ha messo ko dopo la semifinale di Coppa Italia contro il Como e non è riuscito a recuperare in tempo per il finale di stagione dell'Inter che ha comunque vinto il trofeo in finale con la Lazio oltre alla Coppa Scudetto.
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Calhanoglu si prepara al Mondiale: a parte ma il recupero procede
Stando a quanto scrivono i media turchi, il centrocampista nerazzurro sta svolgendo al meglio il programma di recupero in vista del Mondiale
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Il giocatore turco sta ora cercando di recuperare al meglio in vista del Mondiale che si gioca in States, Canada e Messico. La Turchia fa parte del gruppo D e giocherà contro Paraguay, States e Australia nella partita d'esordio del 14 giugno.
L'interista cercherà di recuperare in maniera che non ci siano ricadute come è successo nei mesi scorsi. I media turchi segnalano che il calciatore nerazzurro si sta allenando ancora a parte, ma ha ripreso a svolgere leggeri esercizi di corsa nell'ultimo allenamento e che il ritorno in campo del centrocampista, capitano della sua Nazionale, sta procedendo come previsto.
(Fonte: ilkses.com.tr)
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