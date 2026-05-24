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fcinter1908 ultimora Viviano: “Top Dimarco, numeri senza senso. Calhanoglu decisivo. E Chivu tra mille dubbi…”

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Viviano: “Top Dimarco, numeri senza senso. Calhanoglu decisivo. E Chivu tra mille dubbi…”

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L'ex portiere ha fatto la sua lista dei top e flop del campionato e ci sono tre protagonisti della stagione nerazzurra
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Dimarco, non si può non citare tra i top di questo campionato. I numeri sono senza senso: record di assist, ha fatto pure sette gol, per me è il miglior difensore del campionato».Emiliano Viviano, su XXL, ha detto la sua sui top e i flop di questo campionato e ha inserito l'esterno sinistro, appena premiato dalla Lega Serie A come miglior giocatore della stagione.

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E un giocatore dell'Inter, secondo l'ex portiere, è il migliore della stagione tra i centrocampisti, Hakan Calhanoglu. «Ero indeciso tra lui e Rabiot ma dico Calhanoglu perché i suoi numeri, la vittoria dello Scudetto, gol decisivi e quindi per me lui è il migliore. Flop per me Koopmeiners perché è una stagione piena di ombre, giocatore pagato tanto e che non è mai stato vicino al giocatore che era all'Atalanta. Come attaccante invece metto Malen come top per non dare anche all'Inter il miglior giocatore in attacco, Lautaro. Openda invece il flop, 44 mln di riscatto: una meteora», ha spiegato.

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«L'allenatore top è Chivu: partito tra mille dubbi, 13 panchine in Serie A, senza esperienza, l'Inter da rifondare totalmente, ha tenuto la barra dritta. Vinto il campionato con diverse giornate d'anticipo e ha vinto pure la Coppa Italia. Allenatore flop è stato Pioli: c'era l'aspettativa della Champions e invece è durato un mese. A malincuore il flop è lui», ha concluso l'ex portiere.

(Fonte: SM)

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