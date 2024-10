"«Penso che l’infortunio di Carlos Augusto sia peggiore degli altri», ha sottolineato Inzaghi a Berna, quindi ci sarebbe da stupirsi di rivedere il giocatore prima della sosta per le nazionali. Questo vorrà dire che Matteo Darmian dovrà trasloccare pure a sinistra per far difiatare Federico Dimarco. La coperta resta conta perché Darmian, non potendosi sdoppiare, lascerà senza un “guardaspalle” Denzel Dumfries".