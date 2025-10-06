Il 30 settembre nel secondo tempo contro lo Slavia Praga in Champions League, nell’azione del definitivo 3-0, Cristian Chivu ha perso Thuram. L’attaccante francese nel colpo di tacco per Bastoni (il difensore è stato l’assist-man per il tris di Lautaro Martinez) si è fermato per un problema muscolare al bicipite femorale sinistro. Ha già saltato il match contro la Cremonese e non è stato convocato da Didier Deschamps per le gare della Francia. Thuram rischia di saltare anche la Roma (18 ottobre) e l’Union SG in Champions (21 ottobre). Punta a rientrare con il Napoli (25 ottobre).