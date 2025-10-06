L'Inter dovrà fare a meno dell'attaccante anche per le prossime sfide. Niente Nazionale per Thuram, possibile rientro in un big match. Questa la data del probabile ritorno in campo secondo il Corriere della Sera:
L'Inter dovrà fare a meno dell'attaccante anche per le prossime sfide. Niente Nazionale per Tikus, possibile rientro in un big match
Il 30 settembre nel secondo tempo contro lo Slavia Praga in Champions League, nell’azione del definitivo 3-0, Cristian Chivu ha perso Thuram. L’attaccante francese nel colpo di tacco per Bastoni (il difensore è stato l’assist-man per il tris di Lautaro Martinez) si è fermato per un problema muscolare al bicipite femorale sinistro. Ha già saltato il match contro la Cremonese e non è stato convocato da Didier Deschamps per le gare della Francia. Thuram rischia di saltare anche la Roma (18 ottobre) e l’Union SG in Champions (21 ottobre). Punta a rientrare con il Napoli (25 ottobre).
