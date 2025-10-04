Marcus Thuram è l’unico assente di casa Inter per infortunio contro la Cremonese. “Risentimento al bicipite femorale sinistro”, la diagnosi ufficiale comunicata dal club nerazzurro. Ma quanto starà ai box?
Marcus Thuram è l’unico assente di casa Inter per infortunio contro la Cremonese: ecco il vero obiettivo per il rientro in campo
Secondo DAZN, starà fuori circa 15/20 giorni. L’obiettivo per il rientro non è la Roma alla ripresa del campionato, ma più la sfida successiva di campionato contro il Napoli.
Poi se tornerà con i giallorossi saranno tutti contenti in casa Inter, ma al momento si lavora più in ottica Napoli.
