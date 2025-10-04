FC Inter 1908
fcinter1908 news infortuni DAZN svela: “Quanti giorni starà fuori Thuram! Più che la Roma l’obiettivo per il rientro è…”

DAZN svela: “Quanti giorni starà fuori Thuram! Più che la Roma l’obiettivo per il rientro è…”

Marcus Thuram è l’unico assente di casa Inter per infortunio contro la Cremonese: ecco il vero obiettivo per il rientro in campo
Alessandro Cosattini 

Marcus Thuram è l’unico assente di casa Inter per infortunio contro la Cremonese. “Risentimento al bicipite femorale sinistro”, la diagnosi ufficiale comunicata dal club nerazzurro. Ma quanto starà ai box?

Secondo DAZN, starà fuori circa 15/20 giorni. L’obiettivo per il rientro non è la Roma alla ripresa del campionato, ma più la sfida successiva di campionato contro il Napoli.

Poi se tornerà con i giallorossi saranno tutti contenti in casa Inter, ma al momento si lavora più in ottica Napoli.

