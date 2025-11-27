Sono ancora fermi ai box in casa InterDenzel Dumfries e Matteo Darmian e, secondo il Corriere dello Sport, il loro rientro non è immediato. Questi i tempi di recupero dei due esterni secondo il quotidiano: "Ora l’orizzonte temporale, per entrambi, è il match con il Como del 6 dicembre. Non ci sono, però, certezze in questo senso. Tanto più che, con Chivu, il trattamento dei recuperi da infortunio è cambiato. La cautela è aumentata per tenere al minimo, se non a zero, il margine di rischio.
Corsport: “Inter, Mkhitaryan a Pisa. No certezze, ma Dumfries potrebbe rientrare con…”
E, in genere, il rientro è sempre piuttosto soft. Il fatto è che le condizioni della caviglia dell’olandese, ammaccata addirittura nel match con la Lazio del 9 novembre, almeno in un primo momento, non sembravano così gravi. Un fattore da considerare, però, potrebbe essere la voglia di Dumfries di non perdere un match così importante come quello con il Liverpool, in programma il 9 dicembre, quindi esattamente un mese dopo l’infortunio. L’ex-Psv, insomma, farà di tutto per non mancare l’appuntamento.
Proverà a staccare il tagliando contro il Como, appunto. In modo da convincere Chivu a lanciarlo dall’inizio contro i Reds. La buona notizia è che in Toscana dovrebbe rivedersi Mkhitaryan, out dalla trasferta in casa del Napoli, quando si fece male proprio provocando il rigore con cui i partenopei sbloccarono il risultato. Il guaio, un risentimento al muscolo semitendinoso della coscia sinistra, non era di poco conto. E, chiaramente, l’età dell’armeno comporta una maggiore attenzione. A ogni modo, oggi dovrebbe riprendere a pieno ritmo, in tempo per essere convocato. Evidentemente, si accomoderà in panchina".
