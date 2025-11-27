Sono ancora fermi ai box in casa InterDenzel Dumfries e Matteo Darmian e, secondo il Corriere dello Sport, il loro rientro non è immediato. Questi i tempi di recupero dei due esterni secondo il quotidiano: "Ora l’orizzonte temporale, per entrambi, è il match con il Como del 6 dicembre. Non ci sono, però, certezze in questo senso. Tanto più che, con Chivu, il trattamento dei recuperi da infortunio è cambiato. La cautela è aumentata per tenere al minimo, se non a zero, il margine di rischio.