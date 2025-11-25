Napoli, si ferma anche Gutierrez: a rischio anche la gara con la Roma

Tanti gli infortunati nello spogliatoio di Conte e a loro, a poche ore dalla gara con il Qarabag, si aggunge l'esterno sinistro

Conte, a poche ore dalla sfida con il Qarabag, ha perso per infortunio anche Miguel Gutierrez. L'esterno sinistro ha rimediato una distorsione alla caviglia destra e potrebbe saltare anche la gara contro la Roma. Dovrebbe invece rientrare per la gara di Coppa Italia contro il Cagliari in programma a Cagliari il 3 dicembre.