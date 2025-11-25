FC Inter 1908
infortuni Napoli, si ferma anche Gutierrez: a rischio anche la gara con la Roma

Napoli, si ferma anche Gutierrez: a rischio anche la gara con la Roma

Tanti gli infortunati nello spogliatoio di Conte e a loro, a poche ore dalla gara con il Qarabag, si aggunge l'esterno sinistro
Eva A. Provenzano
Conte, a poche ore dalla sfida con il Qarabag, ha perso per infortunio anche Miguel Gutierrez. L'esterno sinistro ha rimediato una distorsione alla caviglia destra e potrebbe saltare anche la gara contro la Roma. Dovrebbe invece rientrare per la gara di Coppa Italia contro il Cagliari in programma a Cagliari il 3 dicembre.

Il giocatore, che di solito parte dalla panchina, era stato impigato da titolare nelle gare precedenti della Coppa contro Sporting e Eintracht. Poteva quindi avere delle chance in questo turno di Champions, ma si è fatto male.

L'allenatore azzurro dovrebbe quindi partire con Olivera e dovrebbe scegliere lui anche per la gara contro i giallorossi anche se pare previsto il rientro in gruppo di Spinazzola.

