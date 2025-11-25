Conte, a poche ore dalla sfida con il Qarabag, ha perso per infortunio anche Miguel Gutierrez. L'esterno sinistro ha rimediato una distorsione alla caviglia destra e potrebbe saltare anche la gara contro la Roma. Dovrebbe invece rientrare per la gara di Coppa Italia contro il Cagliari in programma a Cagliari il 3 dicembre.
Napoli, si ferma anche Gutierrez: a rischio anche la gara con la Roma
Napoli, si ferma anche Gutierrez: a rischio anche la gara con la Roma
Tanti gli infortunati nello spogliatoio di Conte e a loro, a poche ore dalla gara con il Qarabag, si aggunge l'esterno sinistro
Il giocatore, che di solito parte dalla panchina, era stato impigato da titolare nelle gare precedenti della Coppa contro Sporting e Eintracht. Poteva quindi avere delle chance in questo turno di Champions, ma si è fatto male.
L'allenatore azzurro dovrebbe quindi partire con Olivera e dovrebbe scegliere lui anche per la gara contro i giallorossi anche se pare previsto il rientro in gruppo di Spinazzola.
