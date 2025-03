Non arrivano buone notizie dal ritiro dell'Iran sulle condizioni di Mehdi Taremi. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di qualificazione alla Coppa d'Asia contro l'Uzbekistan, infatti, Amir Ghalenoei, commissario tecnico dell'Iran, ha parlato anche dell'attaccante dell'Inter .

"Taremi continua ad avere problemi, solo se stasera capiremo se potrà essere disponibile per la partita di domani". Taremi, dunque, potrebbe aggiungersi alla lista già lunga di infortunati in casa nerazzurra, visto che già Lautaro e Dumfries sono tornati in anticipo dai rispettivi impegni con Argentina e Olanda per problemi fisici.