Un match che Gudmundsson non vuole assolutamente mancare e per questo, mentre gran parte dei suoi compagni si gode una settimana di vacanza

C'è una data da cerchiare in rosso per il rientro di Albert Gudmundsson in casa Fiorentina: la gara contro l'Inter dell'1 dicembre. Lo riporta il Corriere Fiorentino: "Un match che Gudmundsson non vuole assolutamente mancare e per questo, mentre gran parte dei suoi compagni si gode la settimana di vacanza premio concessa dal mister, Albert ogni giorno arriva al Viola Park. Il programma è molto preciso e prevede soprattutto cure e terapie anche se, sfruttando gli innovativi macchinari e le tecnologie del centro sportivo, staff medico e atletico stanno riuscendo ad accelerare i tempi.