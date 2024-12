Il calciatore nerazzurro ha avuto un problema al ginocchio in settimana e non è al meglio. Per Inzaghi un'opzione in più ma tra le riserve

Stephan De Vrij nei giorni scorsi si era fermato per un problema al ginocchio ed è stato in dubbio fino ad oggi. Mister Inzaghi, alla vigilia della sfida col Como, aveva detto che avrebbe chiesto un eventuale sacrificio al giocatore perché in difesa siamo di fronte ad una vera e propria emergenza, dati i ko di Acerbi e Pavard e quello di Darmian. Il difensore italiano, dopo una botta al ginocchio ricevuta nella gara di Coppa Italia contro l'Udinese, non è neanche tra gli uomini a disposizione in panchina.