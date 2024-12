Inter, Bisseck: “Emergenza in difesa? Siamo molto forti, non importa chi gioca”

Intervistato da Sky Sport prima della gara di campionato contro il Como, Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato così in vista del match: "E' una stagione lunghissima, siamo in buona forma, dobbiamo continuare così: ci siamo preparati bene, speriamo di fare una buona prestazione. Emergenza in difesa? Voglio solo giocare, per me è uguale giocare in tutti i ruoli: siamo molto forti, non c'è differenza tra chi gioca".