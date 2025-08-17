L'Inter è passata in vantaggio, nell'amichevole contro l'Olympiacos di ieri sera, con un gol di Dimarco. L'esterno, poi, ha dovuto lasciare il campo al 16' per una contusione. Chivu non ha voluto, giustamente, prendere rischi e ha inserito Luis Henrique al posto di Dimarco.
fcinter1908 news infortuni Inter, Dimarco out per una contusione alla coscia: queste le prime sensazioni sull’esterno
news
Inter, Dimarco out per una contusione alla coscia: queste le prime sensazioni sull’esterno
L'esterno mancino dell'Inter, dopo aver fatto gol, ha dovuto lasciare il campo al 16' per un botta presa alla coscia
Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non dovrebbe essere nulla di grave per Dimarco: "Non preoccupa la contusione alla coscia che ha costretto l’esterno mancino a uscire".
© RIPRODUZIONE RISERVATA