L'Inter vince 2-0 contro l'Olympiacos nell'ultima amichevole della preseason 2025/26. A trascinare la squadra i gol di Dimarco e Thuram in quella che è stata una sfida ben giocata dai nerazzurri.
Chivu: “Contento per la vittoria ma si può ancora migliorare. Dimarco…”
Le parole di Cristian Chivu al termine del match allo Stadio San Nicola di Bari.
“Si può migliorare, possiamo essere più cattivi e verticali. Mi è piaciuto l'approccio nel secondo tempo e alla fine è stato un test vero contro una squadra pimpante e rognosa che ci ha dato fastidio. Sono contento della vittoria, abbiamo finito senza problemi a parte un leggero fastidio per Dimarco. Stiamo cercando di lavorare sempre di più e di aggiungere qualcosa. Sono felice della voglia di mettersi a disposizione del gruppo per cercare di partire bene in campionato.
Dobbiamo farci trovare pronti e riposarci adesso nei prossimi due giorni. In queste tre settimane i ragazzi hanno dato il massimo, nonostante la fatica della preparazione che è stata intensa e breve. Oggi le gambe giravano meglio rispetto alle ultime gare, avremo fino a lunedì prossimo per preparare al meglio l'esordio in campionato.”
Cristian Chivu
