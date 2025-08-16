FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Chivu: “Contento per la vittoria ma si può ancora migliorare. Dimarco…”

news

Chivu: “Contento per la vittoria ma si può ancora migliorare. Dimarco…”

Chivu: “Contento per la vittoria ma si può ancora migliorare. Dimarco…” - immagine 1
Le parole di Cristian Chivu al termine del match allo Stadio San Nicola di Bari vinto dall'Inter contro l'Olympiacos
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter vince 2-0 contro l'Olympiacos nell'ultima amichevole della preseason 2025/26. A trascinare la squadra i gol di Dimarco e Thuram in quella che è stata una sfida ben giocata dai nerazzurri.

Chivu: “Contento per la vittoria ma si può ancora migliorare. Dimarco…”- immagine 2
Getty Images

Le parole di Cristian Chivu al termine del match allo Stadio San Nicola di Bari.

“Si può migliorare, possiamo essere più cattivi e verticali. Mi è piaciuto l'approccio nel secondo tempo e alla fine è stato un test vero contro una squadra pimpante e rognosa che ci ha dato fastidio. Sono contento della vittoria, abbiamo finito senza problemi a parte un leggero fastidio per Dimarco. Stiamo cercando di lavorare sempre di più e di aggiungere qualcosa. Sono felice della voglia di mettersi a disposizione del gruppo per cercare di partire bene in campionato.

Chivu: “Contento per la vittoria ma si può ancora migliorare. Dimarco…”- immagine 3
Getty Images

Dobbiamo farci trovare pronti e riposarci adesso nei prossimi due giorni. In queste tre settimane i ragazzi hanno dato il massimo, nonostante la fatica della preparazione che è stata intensa e breve. Oggi le gambe giravano meglio rispetto alle ultime gare, avremo fino a lunedì prossimo per preparare al meglio l'esordio in campionato.”

Cristian Chivu

Leggi i
commenti
News: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA