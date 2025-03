Dopo aver lasciato il campo per un infortunio durante il secondo tempo di Napoli-Inter, Federico Dimarco ha sostenuto in mattinata gli esami per approfondire il suo problema muscolare. Questo il comunicato del club nerazzurro:

Dimarco non sarò quindi a disposizione per la doppia sfida di Champions e per la gara di campionato di domenica con il Monza a San Siro. Per Inzaghi aumenta l'emergenza sulle corsie laterali dopo gli infortuni di Darmian, Zalewski e Carlos Augusto.