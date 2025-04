Si allunga stop Dumfries, anche Sky conferma: i tempi minimi di recupero

Si allunga lo stop di Denzel Dumfries in casa Inter: ecco i tempi minimi di recupero per l'esterno olandese

Si allunga lo stop di Denzel Dumfries in casa Inter. Ieri noi di FCIN1908.it ve ne abbiamo parlato, tempi di circa 3/4 settimane ancora per l’olandese, che è in Olanda per sottoporsi a terapie.