La sosta per le nazionali aiuterà Inzaghi a recuperare le forze in vista dei prossimi importanti impegni. La nota dolente arriva ancora in fascia

"La nota dolente arriva dalle fasce, Dumfries è l'ultimo infortunato della lista. L'Olanda, come la Francia per Thuram, ha deciso di rimandarlo a casa una volta preso atto del problema ai flessori della coscia. Dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi con il Parma il 5 aprile. La Polonia ha dovuto fare a meno di Zielinski e Zalewski. Il problema al soleo dell'ex Roma non preoccupa troppo, la lesione di Zielinski andrà invece gestita con grande attenzione, tempi di recupero non inferiori ai 45 giorni, niente Champions. In via di guarigione De Vrij, Dimarco e Darmian che si candidano per entrare tra i convocati di Inzaghi per la sfida con l'Udinese del 30 marzo", riporta Sportmediaset.