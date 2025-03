Il polpaccio preoccupa, ma mister Baroni è pronto a risparmiarlo giovedì in Europa League: ieri infatti si è fermato Zaccagni per un piccolo affaticamento muscolare, che lo staff medico della Lazio ha immediatamente messo in sicurezza. Anche quest'oggi il capitano biancoceleste non si è allenato col gruppo, lamentando ancora fastidio nella zona interessata.