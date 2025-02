Nella conferenza stampa che precede la partita di campionato di domenica due marzo contro il Milan, l'allenatore della Lazio Marco Baroni è tornato sulle polemiche che hanno coinvolto gli arbitri dopo la gara di Coppa Italia contro l'Inter. «Credo che tutto il movimento deve lavorare per migliorarsi, non solo le squadre. La stessa attenzione che rivolgo alla mia compagine la avranno gli organi competenti per migliorare o puntualizzare qualcosa. Il tema è che ci sono dei regolamenti e ci dobbiamo muovere tutti all'interno di questi. Il calcio non è mio, non è delle società, ma della gente e dobbiamo sostenerlo tutti», ha detto.