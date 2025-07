Davide Frattesi , come anticipato proprio da FCINTER1908 , sta spingendo sull'acceleratore per essere a disposizione di Cristian Chivu il prima possibile. La volontà del centrocampista italiano è quella di recuperare dall'intervento e di diventare una pedina importante nella prossima stagione nerazzurra.

Come approfondito da FCINTER1908, Davide Frattesi non si presenterà subito ad Appiano. Il giocatore ha in programma una settimana di terapie e di esercizi particolari e mirati. Il recupero seguirà il programma prestabilito dallo staff medico dell'Inter, con l'obiettivo di "restituire" il centrocampista a Chivu in tempi brevi. La voglia del giocatore di tornare in campo sta giocando sicuramente un ruolo importante.