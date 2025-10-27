Allarme rientrato. Davide Frattesi sarà a disposizione di Cristian Chivu per la gara contro la Fiorentina in programma mercoledì sera a San Siro. Il centrocampista era uscito dalla gara di Napoli con qualche problema, ma tutto è rientrato.
FCIN1908 – Inter, buone notizie per Chivu: Frattesi in gruppo, ci sarà con la Fiorentina
FCIN1908 – Inter, buone notizie per Chivu: Frattesi in gruppo, ci sarà con la Fiorentina
Allarme rientrato per il centrocampista nerazzurro che oggi si è allenato in gruppo e con la Fiorentina ci sarà
Secondo quanto appurato da FcIn1908.it, l'ex giocatore del Sassuolo questa mattina si è allenato con la squadra e sarà quindi a disposizione per il match contro la squadra di Pioli. Non ci sarà invece Mkhitaryan che ha col Napoli ha accusato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra.
