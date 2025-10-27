Brutte notizie per il Napoli: l'infortunio rimediato da Kevin De Bruyne contro l'Inter è particolarmente grave, e il centrocampista belga sarà costretto a un lungo stop.
Napoli, lesione del bicipite femorale della coscia destra per De Bruyne: l’esito degli esami
Brutte notizie per il centrocampista belga: l'infortunio rimediato contro l'Inter lo costringerà a un lungo stop
Questo il comunicato ufficiale:
In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.
