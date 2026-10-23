GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

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"Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra". Con questo comunicato negli ultimi minuti l'Inter ha annunciato il forfait del brasiliano, destinato a saltare più di una partita nel calendario molto fitto per i nerazzurri di Cristian Chivu.

Infortunio Luis Henrique: i tempi di recupero

Quando rientrerà l'esterno brasiliano? Stando a quanto raccolto in questi minuti da Fcinter1908.it, secondo una prima stima, potrebbero bastare 15/20 giorni per rivederlo poi a disposizione del suo allenatore. Si va, quindi, dopo la sosta. La prima gara in cui Luis Henrique potrebbe tornare in campo è quella con l'Atalanta in programma il 22 novembre.