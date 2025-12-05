Segnali incoraggianti da parte del centrocampista nerazzurro, che ha messo a referto due assist contro il Venezie

Primi segnali da parte di Davide Frattesi: il centrocampista dell'Inter ha finalmente trovato spazio in occasione del match di Coppa Italia contro il Venezia, partita nella quale ha anche messo a referto due assist, e spera ora di poter dare uno slancio a una stagione fin qui priva di soddisfazioni personali.

Un percorso partito male già in estate per colpa di infortuni più gravi di quanto si pensasse, come scrive il Corriere dello Sport: "L'ex Sassuolo ha voglia di mandare segnali importanti a Chivu: l'allenatore spera di rivederlo ai suoi standard per farne un valore aggiunto per la sua Inter. Frattesi per il momento è ancora costretto a fare i conti con una condizione fisica migliorabile, conseguenza diretta dell'operazione che questa estate non gli ha permesso di affrontare la preparazione nella maniera più opportuna. [...].

Partendo dall'entità dell'infortunio: in sede di intervento i medici si erano resi conto che la Sports Hernia del centrocampista fosse in realtà tripla, quindi con un quadro ben più complicato del previsto.

Un doloroso versamento ha complicato il recupero — Superata la prima difficoltà, anche il ragazzo ci ha messo del suo. Spinto infatti dalla voglia di tornare subito in campo, si è rimesso al lavoro un po' troppo in fretta. Il tentativo di ripagare la fiducia incassata di Chivu fin dal primo giorno gli ha provocato infatti un doloroso versamento per il quale ha poi dovuto rallentare nuovamente in attesa che si riassorbisse. Tutto ciò ha intralciato pesantemente il percorso atletico del giocatore, che ora però punta a lasciarsi la brutta avventura alle spalle. Sente la stima del mister e del club, anche questo presupposto fondamentale per tornare a essere se stesso".