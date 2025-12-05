"Niente Como. Ma per il Liverpool uno spiraglio c’è: Denzel Dumfries sta rispondendo bene alle terapie alla caviglia e spera di poter tornare in gruppo nei prossimi giorni. L’idea è strappare una convocazione per la grande sfida di Champions League, che capita un mese esatto dopo l’infortunio capitato contro la Lazio. Nell’Inter è sempre out anche Matteo Darmian: pure per lui, Chivu è in attesa dell’ok dei medici per procedere al reintegro. I due esterni avrebbero fatto molto comodo in questo periodo, nel quale sulla destra sono stati adattati prima Carlos Augusto e poi Luis Henrique e Diouf", scrive La Gazzetta dello Sport.