L'Inter dovrà gestire ancora la piccola emergenza per la fascia destra. Oltre a Darmian ancora out, come anticipato da Fcinter1908, Chivu non avrà nemmeno Denzel Dumfries.
Inter, l'emergenza a destra sta per finire. Speranza Dumfries: ecco quando potrebbe rientrare
Inter, l’emergenza a destra sta per finire. Speranza Dumfries: ecco quando potrebbe rientrare
Oltre all'olandese, assente anche Darmian, come anticipato ieri da Fcinter1908. Chivu dovrà scegliere tra Carlos Augusto e Diouf
"Niente Como. Ma per il Liverpool uno spiraglio c’è: Denzel Dumfries sta rispondendo bene alle terapie alla caviglia e spera di poter tornare in gruppo nei prossimi giorni. L’idea è strappare una convocazione per la grande sfida di Champions League, che capita un mese esatto dopo l’infortunio capitato contro la Lazio. Nell’Inter è sempre out anche Matteo Darmian: pure per lui, Chivu è in attesa dell’ok dei medici per procedere al reintegro. I due esterni avrebbero fatto molto comodo in questo periodo, nel quale sulla destra sono stati adattati prima Carlos Augusto e poi Luis Henrique e Diouf", scrive La Gazzetta dello Sport.
