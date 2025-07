Nel giorno della riapertura ufficiale del centro sportivo di Appiano Gentile mancava Davide Frattesi : il centrocampista nerazzurro non ha ancora recuperato dai problemi fisici accusati nel finale della scorsa stagione, e per lui è già stato pianificato un piano personalizzato per rientrare in gruppo.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Per tutti gli altri sarà lotta vera, lotta dura. Anche per Frattesi, arruolabile in tutti i settori di centrocampo, trequarti compresa. Ma ci sarà da pazientare per il suo ritorno. Ieri non era ad Appiano, tornerà a metà settimana: ha bisogno di tempo prima del rientro effettivo in campo, probabile che avvenga alla fine di agosto, tra la prima e la seconda giornata di campionato. Non c'è fretta, neppure qui. Voglia, quella sì".