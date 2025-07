Il tecnico pensa di svoltare dal 3-5-2 a una mediana a 2, con un offensivo in più davanti. E per molti sarà un cambio non da poco

Andrea Della Sala Redattore 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 16:32)

Sarà fondamentale il lavoro in questa preparazione estiva. Per recuperare freschezza, ma anche per capire quello che ha in mente Chivu. Il tecnico pensa di svoltare dal 3-5-2 a una mediana a 2, con un offensivo in più davanti. E per molti sarà un cambio non da poco.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, "Barella dovrà rimodellarsi anche da centrocampista centrale in una mediana a due, mentre Frattesi, Mkhitaryan e il nuovo arrivato Sucic dovranno fluttuare tra il ruolo di interno e quello di trequartista, a seconda delle esigenze tattiche e delle rotazioni. L’azzurro – una volta tornato disponibile dopo l’intervento all’inguine – e il giovane croato arrivato dalla Dinamo Zagabria potranno essere le altre facce della rivoluzione: le vecchie gerarchie scolpite nella pietra non esistono più, Chivu e l’Inter avranno bisogno di loro. E di Calhanoglu, che magari potrà perdere il pelo del regista davanti alla difesa ma non il vizio del rigorista: il dischetto era e rimarrà una sua esclusiva, non c’è rivoluzione che tenga".