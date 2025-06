FCIN1908 / Inter, Frattesi getta la spugna: rientra anche lui a Milano

Un altro giocatore è pronto a lasciare il ritiro statunitense dell’Inter. Qualche giorno fa è ufficialmente finito il Mondiale per Club di Hakan Calhanoglu, Yann Bisseck, Benjamin Pavard e Piotr Zielinski. Ora anche Davide Frattesi è pronto a tornare in Italia .

Come appreso da FCIN1908, il centrocampista nerazzurro è ancora ai box per infortunio ed è pronto a gettare la spugna. Dovrebbe lasciare il ritiro per fare ritorno a Milano. Un’altra assenza pesante per Cristian Chivu.