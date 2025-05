"È lo stesso piano studiato per Benjamin Pavard, fuori dal 27 aprile scorso, quando si era fermato dopo un quarto d’ora nel ko di San Siro con la Roma per una distorsione alla caviglia sinistra. Il francese, tornato a disposizione nel 2-2 dell’altra sera con la Lazio (ma rimasto in panchina per tutta la partita), ha bisogno di un rodaggio per ritrovare il ritmo gara in vista della finale di Champions del 31 maggio a Monaco: se la condizione sarà quella che tutti si augurano in casa Inter, sarà proprio Pavard a completare il trio difensivo anti-Psg, insieme con Acerbi e Bastoni", spiega La Gazzetta.