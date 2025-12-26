L'ultima immagine del 2025 di Ange-Yoan Bonny rimarrà il pessimo rigore calciato nella semifinale di Supercoppa contro il Bologna. L'attaccante, infatti, non sarà disponibile per l'ultima gara del 2025 dell'Inter che domenica affronterà l'Atalanta. Il francese ha rimediato una leggera distorsione al ginocchio sinistro in allenamento. Come riporta il Corriere dello Sport, Bonny di certo salterà i match contro Atalanta e Bologna, provando a tornare tra la sfida di Parma del 7 gennaio e quella contro il Napoli.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Inter, Bonny punta il Parma: per Chivu deve verificarsi una condizione imprescindibile
news
Inter, Bonny punta il Parma: per Chivu deve verificarsi una condizione imprescindibile
L'attaccante francese punta a rientrare contro la sua ex squadra
"Ovviamente quello del Tardini sarebbe un rientro dal sapore speciale, una sorta di ritorno a casa dopo le 117 presenze registrate con la maglia dei ducali, ma prima di quella sfida Bonny dovrà mettere nelle gambe almeno 3 o 4 allenamenti con il resto del gruppo. Si tratta di una condizione imprescindibile secondo il metodo imposto da Chivu, che punta sulla massima cautela e per questo vuole una solida base di lavoro da parte del singolo prima di lanciarlo nuovamente nella mischia".
(Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA