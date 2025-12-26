L'ultima immagine del 2025 di Ange-Yoan Bonny rimarrà il pessimo rigore calciato nella semifinale di Supercoppa contro il Bologna. L'attaccante, infatti, non sarà disponibile per l'ultima gara del 2025 dell'Inter che domenica affronterà l'Atalanta. Il francese ha rimediato una leggera distorsione al ginocchio sinistro in allenamento. Come riporta il Corriere dello Sport, Bonny di certo salterà i match contro Atalanta e Bologna, provando a tornare tra la sfida di Parma del 7 gennaio e quella contro il Napoli.