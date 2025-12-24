Ha saltato la Supercoppa per un infortunio muscolare, ma Francesco Acerbi potrebbe già rientrare il 4 gennaio nella prossima gara con il Bologna. La Gazzetta dello Sport sottolinea che sia per il difensore centrale, che ha trentasette anni, che per Matteo Darmian, che di anni ne ha trentasei, si è trattato di problemi muscolari.
Inter, Acerbi prima di Darmian: ecco quando rientreranno i due giocatori
Quanto al loro rientro "sono stati pensati con tempistiche simili, ma Acerbi può avere speranze di esserci già con il Bologna il 4 gennaio dopo il risentimento al bicipite femorale destro contro il Liverpool", si legge sul quotidiano.
"Il polpaccio di Darmianè assai più delicato, ma a Parma, il 7 gennaio, Matteo potrebbe essere convocato", spiega ancora il giornale sportivo sui rientri dei due calciatori.
