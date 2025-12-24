Inter, Acerbi prima di Darmian: ecco quando rientreranno i due giocatori

I due giocatori hanno subito infortuni muscolari: Matteo è fermo ormai da tempo, ma sta per rientrare. Francesco si è fatto male prima della Supercoppa

Ha saltato la Supercoppa per un infortunio muscolare, ma Francesco Acerbi potrebbe già rientrare il 4 gennaio nella prossima gara con il Bologna. La Gazzetta dello Sport sottolinea che sia per il difensore centrale, che ha trentasette anni, che per Matteo Darmian, che di anni ne ha trentasei, si è trattato di problemi muscolari.