Giorno di rifinitura per l'Inter alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna. La buona notizia per Cristian Chivu arriva da Hakan Calhanoglu. Dopo lo stop contro il Liverpool, il centrocampista turco è tornato in gruppo, mentre Matteo Darmian, l’altro acciaccato portato qui dal tecnico, è rimasto ancora a parte.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Inter, Calhanoglu torna in gruppo: si ferma invece Carlos Augusto, il motivo
news
Inter, Calhanoglu torna in gruppo: si ferma invece Carlos Augusto, il motivo
Giorno di rifinitura per l'Inter alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna. Calhanoglu in gruppo, si ferma il brasiliano
Come riporta la Gazzetta dello Sport, niente allenamento neanche per Carlos Augusto a causa di una leggera lombalgia: è una scelta precauzionale, è possibile che il brasiliano sia comunque utile durante questa Supercoppa.
(Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA