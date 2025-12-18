Inter, Calhanoglu torna in gruppo: si ferma invece Carlos Augusto, il motivo

Giorno di rifinitura per l'Inter alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna. La buona notizia per Cristian Chivu arriva da Hakan Calhanoglu . Dopo lo stop contro il Liverpool, il centrocampista turco è tornato in gruppo, mentre Matteo Darmian , l’altro acciaccato portato qui dal tecnico, è rimasto ancora a parte.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, niente allenamento neanche per Carlos Augusto a causa di una leggera lombalgia: è una scelta precauzionale, è possibile che il brasiliano sia comunque utile durante questa Supercoppa.