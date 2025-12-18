FC Inter 1908
Inter, Calhanoglu torna in gruppo: si ferma invece Carlos Augusto, il motivo

Giorno di rifinitura per l'Inter alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna. Calhanoglu in gruppo, si ferma il brasiliano
Gianni Pampinella
Giorno di rifinitura per l'Inter alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna. La buona notizia per Cristian Chivu arriva da Hakan Calhanoglu. Dopo lo stop contro il Liverpool, il centrocampista turco è tornato in gruppo, mentre Matteo Darmian, l’altro acciaccato portato qui dal tecnico, è rimasto ancora a parte.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, niente allenamento neanche per Carlos Augusto a causa di una leggera lombalgia: è una scelta precauzionale, è possibile che il brasiliano sia comunque utile durante questa Supercoppa.

