FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Tegola Atalanta, lesione al bicipite femorale per Djimsiti: salta l’Inter

news

Tegola Atalanta, lesione al bicipite femorale per Djimsiti: salta l’Inter

Tegola Atalanta, lesione al bicipite femorale per Djimsiti: salta l’Inter - immagine 1
Il difensore sarà indisponibile per circa tre settimane
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Sarà indisponibile per circa tre settimane Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta infortunatosi all'inizio del secondo tempo sabato scorso in campionato contro il Cagliari.

Tegola Atalanta, lesione al bicipite femorale per Djimsiti: salta l’Inter - immagine 1
Getty Images

Il difensore della nazionale albanese accusa una lesione fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale destro.

Le partite che salterà sicuramente sono quelle in casa del Genoa e con l'Inter del 21 e 28 dicembre, più quelle con la Roma e a Bologna il 3 e 7 gennaio prossimi.

Leggi anche
Inter, Calhanoglu parte per Riad: ecco quando tornerà a disposizione. E anche Darmian…
FCIN1908 / Dumfries operato alla caviglia, stop di oltre due mesi: i tempi di recupero

© RIPRODUZIONE RISERVATA