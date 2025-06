"Ultimo giorno di riposo ieri per i quattro reduci dalla Nazionale: Dimarco, Frattesi, Bastoni e Barella hanno usufruito del secondo giorno di vacanza californiana e solo oggi saranno al campo di Ucla per iniziare la preparazione. Nel campus, hanno continuato a lavorare a parte i tre infortunati di Chivu: corsetta su e giù per il campo con qualche accelerazione per Pio Esposito, che spinge per esserci a Seattle, nel terzo impegno contro il River Plate. Hakan Calhanoglu prova a saltare soltanto la prima contro il Monterrey. Fa ancora male la caviglia di Yann Bisseck che dovrebbe tornare disponibile agli ottavi", scrive La Gazzetta dello Sport.