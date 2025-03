Thuram e Dimarco non al meglio ma in Nazionale? La posizione dell’Inter

C'è un altro giocatore che sta stringendo i denti ed è Marcus Thuram. Come spiegato anche da Inzaghi in conferenza, l'ex 'Gladbach non si sta allenando al 100% per un problema alla caviglia che si porta dietro da un mese. Servirebbe un po' di riposo ma il calendario fitto di impegni hanno impedito a Inzaghi di farlo riposare a dovere. Da vedere, poi, se Deschamps lo convocherà per gli impegni della Francia, anche se l'Equipe parla di una possibile non convocazione di Thuram.