L'Inter di Chivu sta recuperando quasi tutte le pedine. Presto il tecnico dei nerazzurri avrà tutta la rosa a disposizione potrà scegliere la formazione migliore da schierare. Come anticipato da Fcinter1908, Denzel Dumfries è tornato in gruppo ed è a disposizione di Chivu.

"Dumfries c’è e Chivu sorride. Una buona notizia in vista del River Plate: l’olandese, che ha saltato le prime due partite del girone contro Monterrey e Urawa, è pienamente recuperato ed è pronto a tornare al suo posto sulla fascia destra. Ieri, nella mattina americana, ha lavorato finalmente in gruppo nel centro di allenamento dei Seattle Seahawks, giganti della Nfl che fanno base a sud di Seattle: superato l’affaticamento degli ultimi giorni, Denzel ha partecipato sia al riscaldamento che alla partitella con tutto il gruppo dei giocatori non impiegati contro i giapponesi. Per gli altri, i titolari, invece, solo un allenamento di scarico, mentre in un campo laterale hanno corso a buona velocità sia Frattesi che Thuram: anche il loro livello di condizione cresce a vista d’occhio", rivela La Gazzetta dello Sport.