Frattesi torna ad allenarsi ed esprime la sua gioia sui social

Il centrocampista si era operato per risolvere un problema di Sports Hernia bilaterale e oggi è tornato ad allenarsi con i compagni

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 22:46)

È tornato ad allenarsi con l'InterDavide Frattesi. Il centrocampista si è sottoposto a terapie di recupero e sedute personalizzate per la riatletizzazione dopo l'operazione alla quale è stato costretto a sottoporsi nei primi giorni di luglio. Il calciatore si era sottoposto ad un intervento di Sports Hernia bilaterale. Nei giorni scorsi si è tornato a parlare di lui in chiave mercato, complice anche l'arrivo di un altro arrivo in mediana. Ma si tratta per ora di supposizioni, nessuna offerta concreta per un calciatore che viene valutato sui 40 mln.

Intanto lui è tornato felice di allenarsi con i compagni in attesa di essere al meglio per mettersi a disposizione totale di Chivu e guadagnarsi, come ha sempre fatto dal suo arrivo all'Inter, lo spazio che dimostrerà di meritare. Il calciatore, sui social, ha aggiornato chi lo segue sul suo rientro.

"Backkkkk", ha scritto Frattesi postando tra le stories di Instagram una foto dagli allenamenti di oggi nel ritiro di Appiano Gentile dove Chivu e i suoi ragazzi stanno preparando la nuova stagione e la prima partita del campionato, quella del 25 agosto contro il Torino. Davude aggiunge anche due cuoricini nerazzurri chiarissimi. Davide è tornato per l'Inter.