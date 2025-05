"Il centrocampista ieri ha proseguito con il suo lavoro personalizzato. E, come il Toro, nemmeno oggi dovrebbe tornare in gruppo. Anche per lui, insomma, si attenderà la vigilia della trasferta di Como per un primo allenamento con i compagni. La differenza, però, è che Frattesi non è un potenziale titolare per la finale di Champions. Piuttosto è una sorta di dodicesimo uomo, destinato ad entrare nella ripresa. Certamente ha tutte le doti per essere un fattore visto che è stato decisivo sia con il Bayern sia con il Barcellona. Il suo guaio è differente, riguardando la parete addominale, e a meno di sorprese sarà convocato per Como", scrive il Corriere dello Sport.