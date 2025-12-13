Il club nerazzurro è preoccupato per le condizioni dell'esterno destro, ancora ai box e per il quale non si intravede al momento una data per il rientro

Marco Astori Redattore 13 dicembre 2025 (modifica il 13 dicembre 2025 | 10:02)

Ansia Dumfries in casa Inter. Il club nerazzurro è preoccupato per le condizioni dell'esterno destro, ancora ai box e per il quale non si intravede al momento una data per il rientro. I dettagli dal Corriere dello Sport: "Fuori ormai da un mese e senza possibilità di avere una previsione previsione sul suo ritorno, le condizioni dell’olandese hanno generato preoccupazione in casa nerazzurra. Si è fatto male alla caviglia lo scorso 9 novembre, contro la Lazio, in occasione di uno scontro con Zaccagni, peraltro rimanendo in campo un’altra ventina di minuti. Da allora il dolore non è mai passato: anzi, ogni volta che ha provato a forzare, si è sempre dovuto fermare. Il vero problema è che ancora non è chiaro da cosa sia provocato.

O meglio, si tratterebbe di un tendine, ma c’è incertezza su come procedere. La scelta, dunque, è stata quella di effettuare una serie di approfondimenti e consulti per avere indicazioni più precise. La settimana prossima, con i risultati in mano, verrà fatto il punto della situazione. E la speranza è quella che, non solo la situazione sia in miglioramento, ma che sia possibile individuare il percorso terapeutico più efficace. Al momento, in casa nerazzurra non viene presa in considerazione l’ipotesi di un intervento chirurgico. Ma non è possibile nemmeno escluderlo del tutto, seppure si tratti di una soluzione estrema.

Se non altro, appare ormai vicino il ritorno a disposizione di Darmian, destinato a partire per l’Arabia Saudita, a differenza ovviamente di Dumfries. Da capire se l’ex Parma, che è stato costretto a rallentare dopo un guaio muscolare al polpaccio accusato a metà ottobre, possa essere a disposizione già per il match con il Bologna o solo per l’eventuale finale. Ad ogni modo, sarà già importante per Chivu avere un’alternativa in più sia sulla corsia destra sia per la difesa. Darmian, infatti, può essere impiegato anche come braccetto, permettendo a Bisseck di agire sia come centrale sia sul centrosinistra".