FC Inter 1908
Inter, Musmarra: “Non voglio fare allarmismo ma mi arriva questa novità su Dumfries”

Alfio Musmarra, giornalista, ha fatto il punto sulle condizioni di Denzel Dumfries, ancora out in casa Inter per infortunio
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Alfio Musmarra, giornalista, in un video suo suo canale YouTube, ha fatto il punto sulle condizioni di Denzel Dumfries, ancora out in casa Inter per infortunio: "Non voglio creare troppo allarmismo ma ci sono delle novità che riguardano Dumfries, al di là del cambio dell'agente: prima aveva Mendes, questo cambia poco sul suo futuro. La cosa negativa è un'altra: da quello che mi arriva, lui ha ancora dolore.

Chivu non ci prende in giro, né lui né lo staff medico sanno quando torna: il problema reale è che lui ha ancora dolore, lui sente ancora dolore alla caviglia. Si stanno provando tutte le terapie conservative e qualsiasi soluzione medica per sfiammare la caviglia: è fermo da un mese e la situazione è delicata. A questo punto si andrà avanti ancora per qualche tempo con questa terapia conservativa, ma se le cose non dovessero migliorare a breve bisognerà cominciare a fare altre valutazioni, che riguardano anche un intervento.

Si iniziano a fare ragionamenti anche in quest'ottica. Il club sta iniziando a fare riflessioni a tutto tondo: vediamo come andranno i prossimi giorni, ma se la questione non dovesse migliorare purtroppo credo si andrà a ragionare sull'ipotesi di intervento".

