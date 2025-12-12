Alfio Musmarra , giornalista, in un video suo suo canale YouTube, ha fatto il punto sulle condizioni di Denzel Dumfries , ancora out in casa Inter per infortunio: "Non voglio creare troppo allarmismo ma ci sono delle novità che riguardano Dumfries, al di là del cambio dell'agente: prima aveva Mendes, questo cambia poco sul suo futuro. La cosa negativa è un'altra: da quello che mi arriva, lui ha ancora dolore.

Chivu non ci prende in giro, né lui né lo staff medico sanno quando torna: il problema reale è che lui ha ancora dolore, lui sente ancora dolore alla caviglia. Si stanno provando tutte le terapie conservative e qualsiasi soluzione medica per sfiammare la caviglia: è fermo da un mese e la situazione è delicata. A questo punto si andrà avanti ancora per qualche tempo con questa terapia conservativa, ma se le cose non dovessero migliorare a breve bisognerà cominciare a fare altre valutazioni, che riguardano anche un intervento.