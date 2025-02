Il tecnico nerazzurro proverà a consolarsi proprio con Thuram. Il dolore alla caviglia sinistra sembra scomparso. Altrimenti, Tikus non avrebbe festeggiato in quella maniera il gol di Arnautovic, l’altra sera. Ad ogni modo, con la squadra divisa in due tra titolari e non con la Lazio, ieri, il numero 9 ha sostenuto un’altra seduta a due velocità: per una parte ha lavorato con i compagni e per l’altra ha svolto il suo programma personalizzato. Oggi, però, è previsto il suo ritorno definitivo in gruppo. Che dovrebbe anche dare la luce verde per il Maradona. Per giocare da titolare? Dipenderà da oggi, appunto, ma anche dalla rifinitura di domani. Inzaghi, come premesso, conta di poter lanciare Thuram dall’inizio. La sua velocità e la sua abilità nel puntare l’uomo possono essere molto utili nel momento in cui si dovesse aprire qualche spazio. Inoltre, Lautaro, a riposo con la Lazio, avrebbe al fianco il suo partner preferito. In caso contrario, allora? Beh, la sensazione è che ora Arnautovic sia il terzo uomo là davanti, ma attenzione pure a Correa, che, per caratteristiche, potrebbe dare qualcosa di diverso.

Oggi gli esami di Darmian

Oggi si saprà qualcosa di più anche su Darmian, costretto ad uscire per un risentimento ai flessori della coscia sinistra e che si sottoporrà agli esami di rito. Ne avrà comunque per una ventina di giorni. E, quindi, l’appuntamento per lui è dopo la sosta. Il problema è che sono già out Carlos Augusto e Zalewski. Per il primo le speranze sono davvero al lumicino, si ragiona giù nell’ottica dell’andata con il Feyenoord. Per l’ex Roma, invece, l’orizzonte è il ritorno con gli olandesi. Dumfries e Dimarco saranno costretti agli straordinari. Ma se il primo, nonostante in Coppa Italia non abbia potuto riposare, è in ottime condizioni, il mancino invece è chiaramente in difficoltà dal punto di vista fisico. Ecco perché non è da escludere che, in corsa, e in caso di necessità, Inzaghi ricorra di nuovo al 4-4-2, come accaduto nel finale con la Lazio”, si legge.