L'Inter non vuole lasciare nulla per strada. Dopo aver battuto la Lazio, i nerazzurri sono approdati in semifinale di finale di Coppa Italia dove ad aprile affronterà il Milan. Oltre al calendario affollato, uno degli ostacoli per la squadra di Simone Inzaghi può essere rappresentato dagli infortuni. Quello di Darmian, dopo Carlos Augusto e Zalewski, apre alla possibilità di un cambio modulo sperimentato proprio contro i biancocelesti da Inzaghi. "Il tecnico nerazzurro ha fatto di necessità virtù, schierando la sua Inter con un classico 4-4-2 che prevedeva Bisseck e De Vrij come centrali difensivi e Pavard (destra) e Bastoni (sinistra) terzini. A sua volta Zieliński è stato alzato largo a sinistra, in una linea mediana completata a destra da un Dumfries non più quinto di centrocampo ma appunto ala destra di una linea a quattro", sottolinea il Corriere della Sera.