Inter, infortunio Thuram: questa la data cerchiata in rosso per il rientro

Al rientro dalla sosta, l'Inter è attesa da un trittico di trasferte che diranno molto sulla crescita della squadra. Cristian Chivu dovrà rinunciare a Marcus Thuram che si è fermato durante la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga a causa di un problema muscolare al bicipite femorale destro.

Gli esami effettuati nelle ore successive hanno confermato il guaio fisico, costringendo l’attaccante francese a uno stop precauzionale che lo terrà fuori almeno per le prossime due gare. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, a questo punto la data cerchiata in rosso per il rientro è diventata quella del 25 ottobre, giorno di Napoli-Inter. Contro Roma e Union Saint-Gilloise, Tikus non ci sarà.